Диван Манчестер
Диван Мельбурн
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий
Настольная лампа Montrouge
Настольная лампа Piper
Комплект мебели под ротанг LUX 4
Комплект мебели под ротанг SOFT 4
Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый
Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый