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Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra - фото 1Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra - фото 2Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra - фото 3Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra - фото 4Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra - фото 5

Диван Kennewick, иск.замша Suarez 1007 terra

Артикул: CH-049-646
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ткань искусственная замша Suarez 1007 terra

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Высота960 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяткань

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