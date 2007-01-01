Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Satori, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Satori, синий
7 оценок
13 390
Товар в корзине. Перейти
Диван Satori, синий - фото 1Диван Satori, синий - фото 2Диван Satori, синий - фото 3Диван Satori, синий - фото 4Диван Satori, синий - фото 5Диван Satori, синий - фото 6Диван Satori, синий - фото 7
NEW

Диван Satori, синий

Артикул: CH-084-216
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Сега-Б velvet орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-Б velvet орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена

Диван Сега-Б velvet орех grey

51
Фотография товара Диван Флори-Б textile орех purple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б textile орех purple, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
Оптовая цена

Диван Флори-Б textile орех purple

63
Фотография товара Мини-диван - "KINDER G" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "KINDER G", произведённого компанией ChiedoCover
25 390
Оптовая цена

Мини-диван - "KINDER G"

95
Фотография товара Диван Камил, прямой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Камил, прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790

Диван Камил, прямой

100
Фотография товара Диван-кровать Чилетти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Чилетти, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена

Диван-кровать Чилетти

12
Фотография товара Диван на колесиках Shelter, оранжевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван на колесиках Shelter, оранжевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от78 290
Оптовая цена

Диван на колесиках Shelter, оранжевый велюр

8
Фотография товара Диван Линейный, велюр REMY 32, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр REMY 32, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, велюр REMY 32, ножки бук морилка черная

14
Фотография товара Диван Римус, кирпичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, кирпичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
59 090

Диван Римус, кирпичный, 1600

12
Фотография товара Диван Базис, коричневый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, коричневый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
96 890

Диван Базис, коричневый, 2600

6
Фотография товара Диван Rose, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Диван Rose, мятный

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый

26
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99032
5 790 ₽

Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305

8
Распродажа
Фотография товара Стул Frida, латте, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frida, латте, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
9 49021
11 870 ₽

Стул Frida, латте, рогожка

6
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Chiavari прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chiavari прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Chiavari прозрачный банкетный разборный

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, оливковое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99040
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, оливковое

26
В наличии 59 шт.
Фотография товара Стул Радан обеденный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан обеденный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490

Стул Радан обеденный, зеленый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Bearing, ореховый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bearing, ореховый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Стул Bearing, ореховый, черный

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Сохо орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сохо орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Стул Сохо орех темный

13
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Snug от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snug , произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Стул Snug

9
Фотография товара Стул Купер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Купер, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Купер

8

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, серый шенилл

13
Фотография товара Диван Qure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure

6
Фотография товара Диван Qure, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, бежевый велюр

12
Фотография товара Диван Donter, фиолетовая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, фиолетовая рогожка

15
Фотография товара Диван Честер, бирюзовый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, бирюзовый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
56 790

Диван Честер, бирюзовый, 2000

5
Фотография товара Диван Римус, бежевый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, бежевый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
67 390

Диван Римус, бежевый, 2000

10
Распродажа
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, бежевый, черный

10
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, красный

7
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, светло-серый, велюр

12
New
Фотография товара Диван Satori, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, оранжевый

14

Товар в корзине

Диван Satori, синий
Диван Satori, синий
13 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый

26
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99032
5 790 ₽

Стул Solar, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305

8
Распродажа
Фотография товара Стул Frida, латте, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frida, латте, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
9 49021
11 870 ₽

Стул Frida, латте, рогожка

6
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Chiavari прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chiavari прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Chiavari прозрачный банкетный разборный

12

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности