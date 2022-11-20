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Диван кровать Монреаль - фото 1

Диван кровать Монреаль

13 оценок
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Диван кровать Кёльн

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1060 мм
  • Длина2400 мм

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