Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1060 мм
- Длина2400 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул-кресло Венское
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Диван Манчестер
Диван Wes двухместный
Диван Wes трехместный
Диван Wolsly двухместный
Диван Wolsly трехместный
Диван Runo