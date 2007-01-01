Характеристики товара
Описание
Лаконичный диван Noblezz без подлокотников. Обивка из плотного рельефного велюра, которая обладает мягкостью и долговечностью. В качестве наполнителя используются комбинация ППУ и синтепона, что обеспечивает упругость и мягкость спинке, а также равномерное распределение нагрузки на всю площадь посадочного места. Преобладание плавных и скругленных форм в дизайне позволяет вписать мебель в любой интерьер. А благодаря компактным габаритам диван подойдет для обустройства небольшой студии, офисного кабинета, зала или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1240 мм
- Глубина710 мм
- Высота780 мм
- Каркас диванаМеталл
- Цветбелый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1260 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки31.60 кг
- Объём упаковки0.55 м3
- Изделия стопируютсяНет