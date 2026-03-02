Характеристики товара
Описание
Диван Келес Люкс — это воплощение современной элегантности, где каждая деталь продумана до мелочей. Его оттенок и текстура создают атмосферу уюта, а лаконичные линии подчеркивают безупречный вкус. Идеальное решение для бутик-отелей, лаунж-зон и премиальных ресторанов, где важны стиль и индивидуальность.
Практичность для заведений:
- Прочная конструкция на металлических ножках обеспечивает устойчивость и долговечность
- Износостойкая велюровая обивка устойчива к загрязнениям и сохраняет насыщенный цвет
- Эргономичная форма с округлыми подлокотниками гарантирует комфорт для гостей
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Глубина520 мм
- Высота680 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал ножекметалл
- Цветголубой, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет