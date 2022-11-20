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Диван MAYAMI

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Пуфик Почка
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Пуфик Почка

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации - еврософа

Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - независимые пружинные блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас - массив

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