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Диван LUIZA со столом

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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации - выкатначя книжка

Бельевой ящик - да

Жесткость - средний

Наполнитель - высокоэластичный ППУ

Каркас - массив

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