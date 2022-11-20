Характеристики товара
Описание
Обивка - кожа, кожзам, велюр, жаккард.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Глубина730 мм
- Цветзеленый
Обивка - кожа, кожзам, велюр, жаккард.
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