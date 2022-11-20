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Диван Lotus - фото 1

Диван Lotus

8 оценок
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Диван Seattle II

Характеристики товара

Описание

Обивка - кожа, кожзам, велюр, жаккард.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина730 мм
  • Цветзеленый

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