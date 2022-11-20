Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина940 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
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Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый