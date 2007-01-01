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Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый
79 оценок
30 29037
47 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый - фото 1Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый - фото 2Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый - фото 3Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый - фото 4Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый - фото 5Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый - фото 6
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Хит

Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый

Артикул: CH-034-239
79 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина2100 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота800 мм
  • Вес44 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Стэйт Гросс – стильное решение для интерьера.

Современный диван станет изюминкой вашего ресторана, кафе, лобби-зоны отеля или бизнес-лаунжа. Сочетание бархатистой обивки и металлического каркаса создает эффектный контраст.

Преимущества:
✔ Эргономичный дизайн – удобное сиденье с мягкой посадкой для комфорта гостей
✔ Стильный акцент – геометрический узор создает вау-эффект в интерьере
✔ Прочность – металлический каркас выдерживает интенсивную эксплуатацию
✔ Премиальность – качественные материалы подчеркивают статус заведения

Этот диван – не просто место для сидения, а инвестиция в имидж вашего заведения. Его запоминающийся дизайн создает атмосферу современного премиум-пространства.

Индивидуальное производство:

- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2100 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота800 мм
  • Вес44 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки2150 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Вес упаковки46 кг
  • Объём упаковки1.61 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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