Характеристики товара
Описание
Диван Стэйт Гросс – стильное решение для интерьера.
Современный диван станет изюминкой вашего ресторана, кафе, лобби-зоны отеля или бизнес-лаунжа. Сочетание бархатистой обивки и металлического каркаса создает эффектный контраст.
Преимущества:
✔ Эргономичный дизайн – удобное сиденье с мягкой посадкой для комфорта гостей
✔ Стильный акцент – геометрический узор создает вау-эффект в интерьере
✔ Прочность – металлический каркас выдерживает интенсивную эксплуатацию
✔ Премиальность – качественные материалы подчеркивают статус заведения
Этот диван – не просто место для сидения, а инвестиция в имидж вашего заведения. Его запоминающийся дизайн создает атмосферу современного премиум-пространства.
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2100 мм
- Глубина830 мм
- Высота800 мм
- Вес44 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки2150 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки46 кг
- Объём упаковки1.61 м3
- Изделия стопируютсяНет