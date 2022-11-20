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Мини-диван - "ALEX 2/3"

14 оценок
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Мини-диван - "KINDER G"
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Мини-диван - "KINDER G"

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина1780 мм
  • Глубина1300 мм
  • Длина спального места1930 мм
  • Ширина спального места1360 мм
  • Короб для бельяесть

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