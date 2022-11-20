Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина1780 мм
- Глубина1300 мм
- Длина спального места1930 мм
- Ширина спального места1360 мм
- Короб для бельяесть
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат детский с капюшоном Zorus
Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, антрацит
Женский халат Mariposa, L/XL
Женский халат Mariposa, лиловый, XXL
Женский халат Mariposa, лиловый, S/M