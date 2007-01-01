Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Веес, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Веес, голубой
79 оценок
77 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Веес, голубой - фото 1Диван Веес, голубой - фото 2Диван Веес, голубой - фото 3Диван Веес, голубой - фото 4

Диван Веес, голубой

Артикул: CH-017-734
79 оценок
Основные характеристики
  • Длина1810 мм
  • Ширина840 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Леон, синий
Фотография товара Диван Леон, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Веес, серый
Фотография товара Диван Веес, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

• Обивка : 100% полиэстер. Отделка кантом.
• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны.
• Амортизация за счет арочных пружин.
• Ножки (нужно прикрутить) : сталь с порошковым покрытием с войлочными подкладками, высота 21 см
• 2 независимых спинки, 2 положения наклона + 1 горизонтальное положение.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д185хВ115хГ26 см.
Вес - 41 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1810 мм
  • Ширина840 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки185 мм
  • Высота упаковки115 мм
  • Глубина упаковки26 мм
  • Вес упаковки41 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Хэвен 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Хэвен 3-х местный

61
Распродажа
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Миами Лаундж Софа, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от34 89011
38 890 ₽Оптовая цена

Диван пластиковый плетеный с подушкой Миами Лаундж Софа, антрацит

87
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Миконос XL, бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Миконос XL, бежевый/ светло-коричневый

76
Настоящее фото товара Диван Bari двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена

Диван Bari двухместный

52
Настоящее фото товара Диван Toronto трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 390
Оптовая цена

Диван Toronto трехместный

85
Фотография товара Диван Каспер, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Каспер, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290
Оптовая цена

Диван Каспер, 2-х местный

55
Фотография товара Диван Висбю от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Висбю, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Висбю

7
Фотография товара Диван-кровать Бостон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Диван-кровать Бостон

7
Фотография товара Диван Оберин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Оберин, произведённого компанией ChiedoCover
332 000

Диван Оберин

6
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490

Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 1200

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол-консоль Венера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Венера, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стол-консоль Венера

55
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49029
24 490 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото

26
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 59027
19 980 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

47
В наличии 7 шт.
Фотография товара Комплект Лофт Анатай от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Лофт Анатай, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Комплект Лофт Анатай

131
Фотография товара Стол Астер, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Астер, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Стол Астер, лофт

36
Фотография товара Стол Дамаск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490

Стол Дамаск

54
Фотография товара Стол на металлокаркасе CD-001, складной, дуб антик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе CD-001, складной, дуб антик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе CD-001, складной, дуб антик

15
Фотография товара Стол журнальный Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290

Стол журнальный Рольф

70
Фотография товара Журнальный столик Stone круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone круглый

15
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол обеденный малый Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный малый Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090
Оптовая цена

Стол обеденный малый Флоу, оливковый

13
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела современные диваны

Фотография товара Диван-кровать COOLY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать COOLY, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена

Диван-кровать COOLY

51
Фотография товара Диван Веес, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Веес, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена

Диван Веес, серо-зеленый

74
Фотография товара Диван Веес, терракота от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Веес, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена

Диван Веес, терракота

60
Фотография товара Диван Натта 600, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 600, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Диван Натта 600, горчичный

14
Фотография товара Диван Натта 600, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 600, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Диван Натта 600, светло-серый

11
Фотография товара Диван Натта 1000, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 1000, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Диван Натта 1000, изумрудный

5
Фотография товара Диван Натта 1000, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 1000, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Диван Натта 1000, кремовый

10
Фотография товара Диван Натта 1200, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 1200, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Диван Натта 1200, изумрудный

8
Фотография товара Диван Натта 1200, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Натта 1200, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Диван Натта 1200, кремовый

5
Фотография товара Диван Переговорная, четерёхместная, комплект, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Переговорная, четерёхместная, комплект, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
65 990

Диван Переговорная, четерёхместная, комплект, велюр зеленый

140

Товар в корзине

Диван Веес, голубой
Диван Веес, голубой
77 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол-консоль Венера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-консоль Венера, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стол-консоль Венера

55
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49029
24 490 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото

26
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 59027
19 980 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

47
В наличии 7 шт.
Фотография товара Комплект Лофт Анатай от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Лофт Анатай, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Комплект Лофт Анатай

131

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности