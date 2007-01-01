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Настоящее фото товара Диван Веес, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Веес, терракота
60 оценок
74 190
Товар в корзине. Перейти
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Диван Веес, терракота

Артикул: CH-017-737
60 оценок
Основные характеристики
  • Длина1810 мм
  • Ширина840 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

• Обивка : 100% полиэстер. Отделка кантом.
• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны.
• Амортизация за счет арочных пружин.
• Ножки (нужно прикрутить) : сталь с порошковым покрытием с войлочными подкладками, высота 21 см
• 2 независимых спинки, 2 положения наклона + 1 горизонтальное положение.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д185хВ115хГ26 см.
Вес - 41 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1810 мм
  • Ширина840 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки185 мм
  • Высота упаковки115 мм
  • Глубина упаковки26 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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