Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый
9 оценок
49 490
Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый - фото 1Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый - фото 2Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый - фото 3Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый - фото 4Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый - фото 5

Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый

Артикул: CH-088-198
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина3180 мм
  • Глубина1110 мм
  • Высота1020 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Chester S трехместный
Фотография товара Диван Chester S трехместный от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Викибаунс
Фотография товара Диван Викибаунс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный диван прекрасно впишется в любой современный интерьер. Широкие подлокотники, оснащенные хлястиками для удобства открывания, отличаются своей функциональностью и респектабельностью.У дивана есть два варианта наполнения: ППУ и независимый пружинный блок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина3180 мм
  • Глубина1110 мм
  • Высота1020 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки177 кг
  • Объём упаковки2.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Delta от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Delta, произведённого компанией ChiedoCover
от133 000
Оптовая цена

Диван Delta

97
Фотография товара Диван Tuske, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, зеленый

82
Фотография товара Диван Сега-М textile венге beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М textile венге beige, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М textile венге beige

45
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet сосна

47
Фотография товара Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
56 790

Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000

13
Распродажа
Фотография товара Диван Амстердам трёхместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Амстердам трёхместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Амстердам трёхместный, серый

6
Фотография товара Диван Вейв двухместный, ментоловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вейв двухместный, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090

Диван Вейв двухместный, ментоловый

8
Фотография товара Диван Компакт трехместный, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Компакт трехместный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Диван Компакт трехместный, фиолетовый

12
Фотография товара Диван Лотик, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лотик, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890

Диван Лотик, экокожа, серый

10
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, светло-серый, черный, велюр

15
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29034
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /оранжевый

10
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Темпо М, оранжевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Темпо М, оранжевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Темпо М, оранжевый, черный

10
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель

10
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр

14
Фотография товара Стул К2, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К2, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К2, темный ясень, марсель латте

11
Фотография товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа

92
Фотография товара Стул Капри 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 17, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Капри 17

13
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Софт, красный, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Софт, красный, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39037
6 890 ₽

Стул Толикс Софт, красный, экокожа белая

13
Распродажа
Фотография товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 59018
6 790 ₽

Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар

14

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван раскладной Spounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван раскладной Spounge, произведённого компанией ChiedoCover
от154 990
Оптовая цена

Диван раскладной Spounge

6
Фотография товара Диван Boler, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boler, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от113 490
Оптовая цена

Диван Boler, фиолетовый велюр

15
Фотография товара Диван Freya, белая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Freya, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от94 990
Оптовая цена

Диван Freya, белая рогожка

9
Распродажа
Фотография товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Барселона 2-местный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
135 5906
143 490 ₽

Диван Барселона 2-местный, светло-серый

13
Фотография товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Диван Папилла, велюр, 132 см, светло-коричневый

6
Фотография товара Диван Клик двухместный, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клик двухместный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
59 890

Диван Клик двухместный, бирюзовый

14
Фотография товара Диван Тепал, экокожа, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тепал, экокожа, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Диван Тепал, экокожа, красный

9
Фотография товара Диван Мелло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мелло, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Диван Мелло

120
Новинка
Фотография товара Оттоманка Моден, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Оттоманка Моден, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
71 190

Оттоманка Моден, серый, черный

7
Новинка
Фотография товара Диван Паримо 3х местный, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Паримо 3х местный, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
317 890

Диван Паримо 3х местный, коричневый, бежевый

11

Товар в корзине

Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый
Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, зеленый
49 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, светло-серый, черный, велюр

15
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29034
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /оранжевый

10
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Темпо М, оранжевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Темпо М, оранжевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Темпо М, оранжевый, черный

10
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности