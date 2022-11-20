Характеристики товара
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул Баунти, велюр, золотой каркас
Стул пластиковый Fold, складной, голубой
Стул Керолайн, светло-серый