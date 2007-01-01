Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый
6 оценок
10 190
Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 1Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 2Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 3Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 4Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 5Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 6Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый - фото 7

Стул полубарный Логан SN, велюр, светло-серый

Артикул: CH-084-155
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Логан в велюровой обивке можно использовать в обустройстве кухонь, гостиных, ресторанов или кафе. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, розовый

40
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Настоящее фото товара Тележка лофт Dasher, произведённого компанией ChiedoCover
от50 790
Оптовая цена

Тележка лофт Dasher

11
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Хит
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

49
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Aurora

10
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В пути 4 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная

37
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6

