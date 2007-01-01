Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный
11 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный - фото 6

Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный

Артикул: CH-081-590
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - рогожка; Материал обивки - рогожка; Цвет ножек - черный; Ширина - 46; Глубина - 57; Высота - 86; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6.73 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия серый

26
В наличии 88 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань

89
Фотография товара Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные

64
Фотография товара Стул Логан NEW велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр бежевый

26
В наличии 3 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул Ферми, ткань темно-серая, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ферми, ткань темно-серая, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Ферми, ткань темно-серая, ножки черные

14
Хит
Фотография товара Cтул Роза, велюр Teddy 931, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Роза, велюр Teddy 931, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59012
9 690 ₽

Cтул Роза, велюр Teddy 931, ножки бук под лак

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр черный

13
Фотография товара Стул Mannheim, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mannheim, паутинка , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Mannheim, паутинка

11
Настоящее фото товара Стул Elis wheel, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Elis wheel, синий

11
В наличии 77 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49046
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Матис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Матис, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Матис

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Linio, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Linio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99014
11 490 ₽

Кресло Linio, серый

26
В наличии 102 шт.
Фотография товара Кресло Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Кресло Dante

15
Фотография товара Кресло Лорд, береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, береза, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Кресло Лорд, береза

9
Фотография товара Кресло Стоун, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Стоун, велюр, светло-серый

26
В наличии 5 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Кресло Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Сивас

7
Фотография товара Кресло Jacare, экокожа черная, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jacare, экокожа черная, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от65 990

Кресло Jacare, экокожа черная, нержавеющая сталь

10
Фотография товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

14
Фотография товара Кресло-маятник Версаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Кресло-маятник Версаль

9

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук

91
Фотография товара Стул Флекс велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Флекс велюр бежевый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Уберто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уберто, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стул Уберто

70
Фотография товара Стул-кресло Николь, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Николь, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул-кресло Николь, сиреневый

11
Онлайн показ
Фотография товара Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 55023
4 590 ₽

Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро

9
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный

8
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Стул Mobius Bar cross square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Mobius Bar cross square, серый

7
Настоящее фото товара Стул Rodeo Сross square, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Сross square

7
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Vertex, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Terra Vertex, синий

7
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, голубой, экокожа, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, голубой, экокожа, каркас металл

9
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный
Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный темно-зеленый / черный
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Eames DSW пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49046
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло Eames DSW пэчворк

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Матис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Матис, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Матис

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Linio, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Linio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99014
11 490 ₽

Кресло Linio, серый

26
В наличии 102 шт.
Фотография товара Кресло Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Кресло Dante

15

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности