Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина1110 мм
- Глубина630 мм
- Материалдерево
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Лофт Фурор
Подстолье чугунное 4061
Подстолье чугунное 1016
Подстолье чугунное 1024 лайт
Подстолье чугунное 1034 барное
Подстолье чугунное 2010
Диван Манчестер
Кресло Альба, синий, с узором №2