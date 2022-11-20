Товар в корзине. Перейти
Диван ВЕРСАЛЬ 19 - фото 1

Диван ВЕРСАЛЬ 19

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Lotus
Диван Lotus
Следующий Барный диван Брун
Диван Lotus

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина1110 мм
  • Глубина630 мм
  • Материалдерево

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
5

Диван Лофт Фурор

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4061, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
34Хит

Подстолье чугунное 4061

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1016, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
14

Подстолье чугунное 1016

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024 лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 1024 лайт

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1034 барное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 1034 барное

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2010, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное 2010

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Настоящее фото товара Кресло Альба, синий, с узором №2, произведённого компанией ChiedoCover
23 700
Оптовая цена
14

Кресло Альба, синий, с узором №2

Другие товары из разделапо цене
Диван Оскар с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
7

Диван Оскар с каретной стяжкой

Диван ОскарНастоящее фото товара Диван Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена
14

Диван Оскар

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Настоящее фото товара Диван прямой Челси-М, произведённого компанией ChiedoCover
от23 510
Оптовая цена
13

Диван прямой Челси-М

Настоящее фото товара Диван прямой Лиссабон , произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
9

Диван прямой Лиссабон

Настоящее фото товара Диван прямой Савит, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
7

Диван прямой Савит

Диван Vintage, велюр изумрудНастоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
10

Диван Vintage, велюр изумруд