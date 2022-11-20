Фотография Диван 2-х местный Сорренто от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 2-х местный Сорренто

4.1
Оптовая цена
49 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 2-х местный Сорренто
Диван 2-х местный Сорренто
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Диван 2-х местный Сорренто

4.1
49490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1670 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм
  • Вес26 кг
  • Материалротанг
  • Цветбежевый

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