Фотография Диван прямой Лаунж, с ящиком от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван прямой Лаунж, с ящиком

4.6
Оптовая цена
48 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван прямой Лаунж, с ящиком
Диван прямой Лаунж, с ящиком
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Диван прямой Лаунж, с ящиком

4.6
48990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Вес20 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг
  • Ширина1400 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм

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