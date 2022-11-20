Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина750 мм
- Длина900 мм
- Материалрогожка
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
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