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Модуль дивана Way

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Настенная полка Соты
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Настенная полка Соты

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина900 мм
  • Материалрогожка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Модульный диван Way
Модульный диван WayМодульный диван WayМодульный диван Way
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