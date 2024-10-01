Товар в корзине. Перейти
Доска пластиковая, белая - фото 1Доска пластиковая, белая - фото 2

Доска пластиковая, белая

Артикул: CH-058-053
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, пластик, коричневый
Фотография товара Доска разделочная, пластик, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Доска пластик, коричневая
Фотография товара Доска пластик, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,875 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для консервных банок, настольный, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Нож для консервных банок, настольный, сталь

10
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм

6
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70

Трубочки без сгиба, полипропилен, черный

9
В наличии 1521 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор, белый

8
В наличии
Настоящее фото товара Решетка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 070

Решетка сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар» с вилочкой, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от280

Ложка барная «Пробар» с вилочкой, сталь нержавеющая, серебристый

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый , произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Проотель»

5
В наличии 1152 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», без борта, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», без борта

13
В наличии 1920 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая,13,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая,13,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Дуршлаг, сталь нержавеющая,13,5 см, металлическая

5
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево

14
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Доска разделочная для хлеба, дерево

8
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластиковая, темно-зеленая

9
В наличии 52 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Доска пластиковая, синяя

9
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 610

Доска разделочная, с ручкой, дуб, 140 мм, древесный

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый

5
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, дерево, 28 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 640

Доска разделочная, дерево, 28 см, черный

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 760

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, желтый

10
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Доска пластиковая, белая
Доска пластиковая, белая
от 1 150
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для консервных банок, настольный, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Нож для консервных банок, настольный, сталь

10
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Сильвер Мэтт», длина 223мм

6
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70

Трубочки без сгиба, полипропилен, черный

9
В наличии 1521 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор, белый

8
В наличии