Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина170 мм
- Высота18 мм
- Вес0,395 кг
- Материалдуб
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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