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Доска разделочная, бук, 2 см, древесный - фото 1Доска разделочная, бук, 2 см, древесный - фото 2

Доска разделочная, бук, 2 см, древесный

Артикул: CH-059-141
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес0,650 кг
  • Материалбук
  • ФормаКруглая

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