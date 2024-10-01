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Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, металлическая - фото 1

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, металлическая

Артикул: CH-059-282
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина215 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,160 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветсерый
  • ФормаПрямоугольная

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