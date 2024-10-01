Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина215 мм
- Высота20 мм
- Вес0,160 кг
- Материалполиэтилен
- Цветсерый
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Нож столовый «Стреза»
Доска разделочная, пластик, зеленая
Коврик барный «Пробар»
Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»
Тарелка глубокая «Сублим»
Салатник «Агат» фарфор, красный
Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический
Вилка столовая «Адам»
Мадлер «Пробар Премиум Мунлайт», сталь нержавеющая, матовый
Доска разделочная, пластик, белый
Доска пластиковая, белая
Доска пластик, коричневая
Доска пластик, белая
Доска разделочная, пластик синий
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый
Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной
Доска разделочная, бук, 30см
Доска разделочная, бук
Доска разделочная, бук, 30 см. древесный