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Сито с деревянной ручкой, 48 см - фото 1

Сито с деревянной ручкой, 48 см

Артикул: CH-071-626
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Диаметр275 мм
  • Материалдерево, нержавеющая сталь

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