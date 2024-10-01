Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина180 мм
- Высота90 мм
- Диаметр180 мм
- Вес0,222 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветсерый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка пирожковая «Ресторан»
Линейка барная «Ардбег» 10 лет
Линейка барная «Пинч энд Дроп»
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая
Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор
Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен
Экран для приготовления пиццы алюминий
Салатник, сталь, 1л
Ложка с перфорацией, дерево
Трубочки без сгиба, полипропилен, разноцветный
Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный
Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый