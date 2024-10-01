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Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный - фото 1

Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный

Артикул: CH-058-691
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина180 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,222 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсерый, черный

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