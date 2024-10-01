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Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный - фото 1Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный - фото 2

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный

Артикул: CH-058-578
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Высота30 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0,26 кг
  • Цветчерный

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