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Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной - фото 1

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной

Артикул: CH-058-672
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,90 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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