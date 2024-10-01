В наличии

В наличии

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

В наличии 110 шт.

В наличии 110 шт.

В наличии 110 шт.

В наличии 110 шт.

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный

В наличии 75 шт.

В наличии 75 шт.

Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый

В наличии 20 шт.

В наличии 20 шт.

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный

В наличии 180 шт.

В наличии 180 шт.

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный

В наличии 24 шт.

В наличии 24 шт.

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный

В наличии 24 шт.

В наличии 24 шт.

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной

В наличии

В наличии

В наличии 50 шт.

В наличии 50 шт.

Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый

В наличии 14 шт.

В наличии 14 шт.

Доставка

от 2 дней по России и СНГ