Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный
Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см
Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Сито коническое, сталь нержавеющая, 41 см, металлическое
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый
Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая
Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый
Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая
Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 38 см, металлическая
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 20 см, серебристый
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной
Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 220 мм, металлическая
Сито-конус, сталь нержавеющая, 35,5 см, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый
Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный
Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический
Сито, ячейки 2,5*1,4, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая