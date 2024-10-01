Товар в корзине. Перейти
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый - фото 1

Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый

Артикул: CH-058-687
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито-конус, сталь нержавеющая, 35,5 см, металлическая
Фотография товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 35,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр350 мм
  • Вес0,410 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм

15
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кларет» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кларет» фарфор

11
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 203мм, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 203мм

7
В наличии 673 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Ансер Бэйсик», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Ансер Бэйсик», длина 210мм

8
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая

5
В наличии 325 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0308
2 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый

13
В наличии 125 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 173

Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный

10
В наличии

Другие товары из раздела кухонные сита

Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 130

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

15
В наличии
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический

6
В наличии 110 шт.
Фотография товара Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый

15
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от930

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая

10
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 580

Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 680

Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от940

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 470

Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический

5
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый
от 4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050
Оптовая цена

Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 250мм

15
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кларет» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кларет» фарфор

11
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 203мм, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 203мм

7
В наличии 673 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 760
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм

9
В наличии 6 шт.