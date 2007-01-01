Товар в корзине. Перейти
Блюдце к чайной чашке, фарфор "NOBLE" серия "Fine Plus" - фото 1

Блюдце к чайной чашке, фарфор "NOBLE" серия "Fine Plus"

Артикул: CH-071-326
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце для чайных чашек, фарфор "NOBLE", серия "Fine Plus"
Фотография товара Блюдце для чайных чашек, фарфор "NOBLE", серия "Fine Plus" от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE"
Фотография товара Блюдце 15,5 см, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце к чайной чашке, фарфор "NOBLE" серия "Fine Plus"
Блюдце к чайной чашке, фарфор "NOBLE" серия "Fine Plus"
490
В корзине

С этим товаром покупают