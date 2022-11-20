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Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

8 оценок

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Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа

Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя высшего звена Парламент своим внешним видом говорит, что его владелец не разменивается по мелочам. Сохранив классические черты, кресло Парламент привлекает внимание оригинальными решениями в стиле Хай-Тек. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Роскошное кресло также имеет выдвижную опору для ног, которая позволяет принять максимально комфортное положение, недоступное в большинстве других моделей. Почувствуйте себя Big Boss. Выдвижная подножка для поддержки ног позволяет принять лежачее положение в минуты отдыха, снимает нагрузку с позвоночника, улучшает кровообращение. Хромированный газ-патрон, ролики с вставкой "хром", хромированные части подлокотника делают модель стильной, с элементами дизайна в стиле хай-тек. Кресло подойдет людям высокого роста, плотной комплекции.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:27.2
Объем,м3:0,24
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1240 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина830 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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