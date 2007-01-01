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Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа
38 оценок
25 090
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Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа - фото 1Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа - фото 2

Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

Артикул: CH-027-993
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина830 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1240 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя высшего звена Парламент своим внешним видом говорит, что его владелец не разменивается по мелочам. Сохранив классические черты, кресло Парламент привлекает внимание оригинальными решениями в стиле Хай-Тек. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Роскошное кресло также имеет выдвижную опору для ног, которая позволяет принять максимально комфортное положение, недоступное в большинстве других моделей. Почувствуйте себя Big Boss. Выдвижная подножка для поддержки ног позволяет принять лежачее положение в минуты отдыха, снимает нагрузку с позвоночника, улучшает кровообращение. Хромированный газ-патрон, ролики с вставкой "хром", хромированные части подлокотника делают модель стильной, с элементами дизайна в стиле хай-тек. Кресло подойдет людям высокого роста, плотной комплекции.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:27.2
Объем,м3:0,24
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина830 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1240 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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