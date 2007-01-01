Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Фабиано 308 камелия / ромб 01, произведённого компанией ChiedoCover
Фабиано 308 камелия / ромб 01
9 оценок
7 590
Фабиано 308 камелия / ромб 01 - фото 1Фабиано 308 камелия / ромб 01 - фото 2Фабиано 308 камелия / ромб 01 - фото 3Фабиано 308 камелия / ромб 01 - фото 4Фабиано 308 камелия / ромб 01 - фото 5Фабиано 308 камелия / ромб 01 - фото 6

Фабиано 308 камелия / ромб 01

Артикул: CH-081-731
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 43; Глубина - 54; Высота - 93; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

