Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.
Размер кашпо: 30Х30Х7
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Lagess
Комод Метрополис
Комод Montana LA-2654
Комод Гуттаринг
Комод Леллинг
Комод Бруньера
Комод Соспиро
Стойка Сет Лаванда Нуар
Стойка Лаванда Нуар
Стойка Лаванда Нуар S
Фито стойка Калла Иман
Фито стойка Антуриум Зули
Стойка композиция анемон Уоррен осень
Осока Тайлер кашпо Dekollete куб МH
Кашпо-стойка Art Deco