Фитостойка Вилен гортензия

12 оценок

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Фитостойка Вилен гортензия

4.7
22 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Фитостойка Вилен папоротник Тотто
Фитостойка Вилен папоротник Тотто
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Фитостойка Сильвер осока Биркен

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина200 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материалткань, полиэстер, дерево

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