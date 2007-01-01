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Ёлка настольная Эфемера, белый

Артикул: CH-067-390
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Деревянная ёлочка лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ" украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Украшения не входят в комплект.

Требует самостоятельной сборки по схемам в комплекте, навыков не требуется, фурнитура приложена. Время сборки 10-15 мин. - сборка из 3 деталей. Один человек справится со сборкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота780 мм
  • Вес1,6 кг
  • Материалсосна
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Вес упаковки2.10 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Ёлка настольная Эфемера, белый
Ёлка настольная Эфемера, белый
от 2 490
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