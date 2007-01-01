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Форма для запекания овальная «Крафт Браун» фарфор - фото 1

Форма для запекания овальная «Крафт Браун» фарфор

Артикул: CH-062-405
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Объем0,37 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Форма для запекания овальная «Крафт Браун» фарфор
Форма для запекания овальная «Крафт Браун» фарфор
от 1 500
В корзине

С этим товаром покупают