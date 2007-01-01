Характеристики товара
Описание
Вместительная лаунж-зона «Гляссе» состоит из:
- трехместного дивана – 1900×880×990 мм.
- двух кресел – 730×880×990 мм.
- журнального столика – 1100×660×340 мм.
Модели имеют алюминиевый каркас, который оплетен вручную искусственным ротангом натурального коричневого цвета.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в серо-коричневых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 230гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.Журнальный столик оснащен столешницей из закаленного стекла толщиной 5 мм. На ножках закриплены пластиковые загрушки, предотвращающие царапины на поверхности пола.
Габариты упаковки (ДШВ)
1920×900×1000; 750×900×1000 - 2 кор; 1130×680×350мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес76,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки80.50 кг
- Изделия стопируютсяНет