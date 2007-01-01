Характеристики товара
Описание
Комплект «Сицилия» - это обеденная группа из искусственного ротанга, которая рассчитана на 4 персоны.
В комплект входит:
- обеденный стол (900×900×750 мм).
- 4 обеденных кресла (590×640×820 мм).
Мебель имеет надежный каркас из легкого алюминия. Изделия дополнительно оплетены ручным методом круглым искусственным ротангом натурального цвета соломы.Стол оборудован столешницей из стекла, которой не страшна горячая посуда.Кресла оснащены подушками со съёмными чехлами серо-коричневого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес44 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки48 кг
- Изделия стопируютсяНет