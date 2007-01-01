Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Канны» на пять персон состоит из:
- два плетеных кресла (размер – 700×700×750 мм).
- трехместный диван (размер – 2030×700×750 мм).
- журнальный столик (размер – 900×600×420 мм).
Каркас уличной мебели выполнен из износостойкого алюминия. Его дополняет темно-серая ручная оплетка, изготовленная на основе эластичных синтетических лент из полиэфирных волокон высокой прочности.Кресла и диван идут в комплекте с мягкими подушками в чехлах серого цвета.
Габариты упаковки (ДШВ)
2040×780×780; 770×780×780 - 2 кор; 950×670×430мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья390 мм
- Вес60,5 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки74.20 кг
- Изделия стопируютсяНет