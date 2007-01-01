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Настоящее фото товара Стул Аукленд графит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Аукленд графит
14 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Аукленд графит - фото 1

Стул Аукленд графит

Артикул: CH-068-786
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасасталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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Доставка по России и СНГ

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