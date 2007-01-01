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Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит - фото 1Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит - фото 2Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит - фото 3Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит - фото 4
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Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит

Артикул: CH-076-875
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вместительная лаунж-зона «Гляссе» состоит из:

- трехместного дивана – 1900×880×990 мм.

- двух кресел – 730×880×990 мм

.- журнального столика – 1100×660×340 мм.

Модели имеют алюминиевый каркас, который оплетен вручную искусственным ротангом.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в серо-коричневых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 230гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.Журнальный столик оснащен пластиковыми ножками и столешницей из закаленного стекла толщиной 5 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
1920×900×1000; 750×900×1000 - 2 кор; 1130×680×350мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес76,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки80.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
Гляссе лаунж-зона из искусственного ротанга, цвет графит
255 090
В корзине

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