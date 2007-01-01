Характеристики товара
Описание
Столик «Равенна» может использоваться как в роли кофейного, так и в качестве детского обеденного стола, в комплект к которому подходят детские кресла из этой серии. Столик располагает прочным каркасом, который изготовлен из качественного алюминия, отвечающий за надежное расположение конструкции. Весь каркас оплетен вручную круглым искусственным ротангом коричневого цвета.Рабочая поверхность столика выполнена из древесно-полимерного композита - ДПК. Материал обладает высокой износостойкостью и прочностью в ходе эксплуатации.
Габариты упаковки (ДШВ)
610×610×70; 380×380×450мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота480 мм
- Диаметр600 мм
- Вес7,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки8 кг
- Изделия стопируютсяНет