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Горшок для запекания «Млечный путь» фарфор - фото 1

Горшок для запекания «Млечный путь» фарфор

Артикул: CH-062-271
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалфарфор
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт

Отзывы

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