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Настоящее фото товара Набор "Садж-Н 4722" из подставки и сковороды с тефлоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
Набор "Садж-Н 4722" из подставки и сковороды с тефлоновым покрытием
5 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Набор "Садж-Н 4722" из подставки и сковороды с тефлоновым покрытием - фото 1

Набор "Садж-Н 4722" из подставки и сковороды с тефлоновым покрытием

Артикул: CH-071-547
5 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр340 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр340 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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