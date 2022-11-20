Каркас для стула С-5А

6 оценок

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Каркас для стула С-5А

4.6
5 590 ₽
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Каркас для стула С5
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Каркас для стула С5

Характеристики товара

Описание

Материал: массив березы

Высота: 990 мм

Ширина: 420 мм

Глубина: 430 мм

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