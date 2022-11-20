Каркас для стула С-5А
5 590 ₽
Материал: массив березы
Высота: 990 мм
Ширина: 420 мм
Глубина: 430 мм
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кресло Кристи синее
Кресло Кристи сиреневое
Подвесной светильник Rustika №1
Подвесной светильник Rustika №2
Каркас для стула С8
Каркас для стула С9
Каркас для стула С10
Каркас для стула С11
Каркас для стула С12
Каркас для стула С14
Каркас для стула С15
Каркас для стула С16
Каркас для стула С17
Каркас для стула С19