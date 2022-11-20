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Кашпо лофт Cube, синий - фото 1Кашпо лофт Cube, синий - фото 2

Кашпо лофт Cube, синий

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Можно покрасить в любой цвет.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина300 мм
  • Материалметалл
  • Цветсиний

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