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Настоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас
48 оценок
2 49064
6 790 ₽
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Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас - фото 1Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас - фото 2Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас - фото 3
Распродажа

Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас

Артикул: CH-026-193
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота430 мм
  • Вес5.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф для гостиной ФЕЛИКС квадратный розовый / черный каркас

Обит велюром высокой плотности серии BARKHAT-M.

Состав ткани: полиэстер - 100%. Плотность ткани 1м2: 284 г/м2.

Устойчивость к истиранию: >68 000 циклов по тесту Мартиндейла.

Материал каркаса - брус хвойных пород, ДСП.

Ножки - металл черного цвета.

Упакован - 1 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота430 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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